Rio Preto Weilers está selecionando atletas com experiência no futebol americano Time está forte na luta pelo título da SPFL e ainda vai disputar o Brasileirão da CBFA

Uma das equipes mais tradicionais de São Paulo, o Rio Preto Weilers está com uma seletiva para recrutar atletas com experiência no futebol americano. O time está nos playoffs da Série Diamante da SPFL e também disputará o Brasileirão promovido pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA).





Para participar da seleção de atletas é necessário que o interessado preencha este formulário. Contudo, os Weilers destacam que é obrigatório enviar um link com um vídeo de highlighsts do jogador no esporte da bola oval no momento do preenchimento do documento. Importante destacar que os aprovados na seletiva serão contatados pelo clube de futebol americano sobre os procedimentos para se integrar ao elenco.

O Rio Preto Weilers é o atual Campeão Paulista de futebol americano e está classificado para as semifinais da atual edição da SPFL. Na última partida, os Weilers derrotaram o Spartan, por 44 a 12. O time está invicto na competição.

No Brasileirão da CBFA, o Rio Preto Weilers está no Grupo C da Disputa Elite (D1) ao lado de Campo Grande Predadores (MS), Gama Leões de Judá (DF), Goiânia Rednecks (GO), Moura Lacerda Dragons (SP) e Rondonópolis Hawks (MT).

