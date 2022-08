Rio: PF prende casal envolvido no desvio de verbas públicas em creche

Agência Brasil 03/08/2022 - 20:02 Compartilhe

A Polícia Federal prendeu hoje (3) o casal investigado na Operação Desfralde, realizada na quinta-feira passada (28) na comunidade da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, em ação conjunta com a 11ª. Delegacia de Polícia Civil.

O homem e a mulher estão com a prisão preventiva decretada. Eles foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e serão indiciados pelos crimes de peculato e estelionato majorado, cujas penas somadas podem chegar a 18 anos de reclusão.

Investigação

A ação foi iniciada no ano passado, depois de constatado desvio de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

De acordo com as investigações, a responsável pela creche teria movimentado R$ 6,2 milhões de forma suspeita, entre 2018 e 2021. Parte desses recursos vinha dos programas federais de apoio à educação. A creche é privada, mas recebe recursos públicos. A Secretaria Municipal de Educação apoiou as investigações, de acordo com a Polícia Federal.

A diretora da instituição era a principal beneficiária das transferências bancárias. Ela também teria feito movimentações em favor de seu companheiro. O dinheiro, segundo a PF, era usado para viagens de lazer e compras de artigos incompatíveis com uma instituição de educação infantil, como bebidas alcoólicas, cigarros e perfume importado.

A PF ainda investiga uma suposta falsificação de documentos para forjar o número de crianças atendidas pela creche e, assim, garantir o repasse de um maior volume de verbas públicas.

