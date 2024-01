Rio Open confirma Marin Cilic e terá 3 campeões de Grand Slam pela 1ª vez

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/01/2024 - 14:23 Para compartilhar:

Pela primeira vez, o Rio Open terá três campeões de Grand Slam em sua chave. Nesta terça-feira, a organização do maior torneio da América do Sul anunciou a presença do croata Marin Cilic, que entrou com o ranking protegido. Ele se junta ao espanhol Carlos Alcaraz e ao suíço Stan Wawrinka, outros com títulos de Major no currículo.

Cilic, de 35 anos, vai disputar o Rio Open pela segunda vez na carreira. Ele tem três finais de Grand Slam na carreira. Ele foi campeão do US Open em 2014. Depois, foi vice-campeão de Wimbledon (2017) e do Aberto da Austrália (2018). O croata tem 20 títulos de nível ATP na bagagem e já foi número três do mundo, em 2018.

Atualmente, o ex-Top 10 tenta se reabilitar no circuito. Ele enfrentou diversos problemas físicos na temporada passada, disputando apenas duas competições em nível ATP, um em janeiro e outro em julho. Neste ano, esteve em quadra somente uma vez, em Hong Kong, onde perdeu na estreia.

Os problemas físicos, além de causarem sua ausência nos torneios, derrubou o seu ranking. Hoje Cilic não aparece na lista da ATP. Ele entrou na chave de simples do torneio brasileiro com o ranking protegido, expediente da ATP para dar chance aos tenistas que se afastaram do circuito por questões físicas.

Cilic entrou na lista como quarto colocado, atrás do argentino Francisco Cerundolo, do chileno Nicolas Jarry e de Alcaraz, que encabeça a lista de tenistas divulgada pela ATP. O atual campeão de Wimbledon será o cabeça de chave número 1. Depois de Cilic vem o britânico Cameron Norrie, atual campeão da competição brasileira, marcada para o período de 17 a 25 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro..

Com a definição da lista, o Brasil terá ao menos três representantes na chave principal. Thiago Wild, atual 77º do mundo, foi o único a entrar direto na chave. Gustavo Heide tem vaga garantida também por ter sido campeão da seletiva voltada para jovens atletas. E a organização vai dar um dos dois convites restantes para um brasileiro. Thiago Monteiro e o jovem João Fonseca são os principais cotados.

Confira a lista dos tenistas que entram diretamente pelo ranking:

Carlos Alcaraz (ESP) – 2º

Nicolas Jarry (CHI) – 18º

Francisco Cerundolo (ARG) – 21º

Marin Cilic (CRO) – 21º (ranking protegido)

Cameron Norrie (GBR) – 22º

Sebastian Baez (ARG) – 29º

Tomas Martin Etcheverry (ARG) – 32º

Laslo Djere (SRB) – 33º

Arthur Fils (FRA) – 34º

Sebastian Ofner (AUT) – 37º





Alejandro Tabilo (CHI) – 49º

Daniel Altmaier (GER) – 50º

Dusan Lajovic (SRB) – 51º

Yannick Hanfmann (GER) – 52º

Stan Wawrinka (SUI) – 56º

Roberto Carballes Baena (ESP) – 63º

Pedro Cachin (ARG) – 74º

Thiago Wild (BRA) – 77º

Bernabe Zapata Miralles (ESP) – 78º

Juan Pablo Varillas (PER) – 81º

Jaume Munar (ESP) – 82º

Federico Coria (ARG) – 84º





Albert Ramos-Viñolas (ESP) – 85º

