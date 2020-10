Rio, Oil & Gas será 100% digital e já tem confirmação de CEOs da Equinor e Total

Pela primeira vez a Rio, Oil & Gas, um dos maiores eventos da indústria de petróleo e gás, será 100% digital, o que vai facilitar a participação de executivos do mundo inteiro, segundo disse ao Broadcast Luiz Costamilan, secretário de Petróleo e Gás do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), organizador do evento.

A expectativa é de que grandes nomes da indústria se envolvam no evento que será realizado de 1º a 3 de dezembro. Até o momento já foram confirmadas as presenças virtuais dos presidentes globais da Total e Equinor, informou Costamilan.

O tema deste ano será “A energia para um mundo em transformação”, e pela primeira vez também está sendo possível votar nos trabalhos técnicos de maior interesse do público. Nos primeiros quatro dias já foram recebidos mais de sete mil votos, de acordo com o IBP. Foram inscritos mais de 1.900 autores, com um total de 600 trabalhos técnicos.

“Os autores dos conteúdos mais curtidos por bloco temático – transformação digital, gás natural, transição energética, offshore, entre outros – serão convidados a compor uma Mesa Técnica ao vivo durante o Congresso”, explicou o IBP.

Além disso, os 350 trabalhos mais bem avaliados pelo Comitê Técnico serão exibidos em uma playlist de trabalhos técnicos. Todos os trabalhos aprovados para a edição estarão disponíveis no canal On Demand, com acesso liberado durante os dias do evento em plataforma exclusiva.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://eventos.tmp.br/rog2020/visitantes/inicio.php

Veja também