Rio mantém estágio de atenção devido à paralisação de caminhoneiros

O município do Rio de Janeiro entrou hoje (30) no sexto dia de estágio de atenção, devido à paralisação dos caminhoneiros, iniciada em 21 de maio. A prefeitura da capital fluminense decidiu entrar em estágio de atenção na última sexta-feira (25), por causa dos impactos do movimento, que provocou desabastecimento de alimentos e combustível, entre outros produtos.

Uma das medidas da prefeitura para garantir a normalização do abastecimento foi suspender, até 17 de junho, as restrições de entrada e circulação de veículos de carga pelo município.

No Rio, há restrições para a circulação de veículos de carga e descarga em algumas zonas da cidade em determinados horários.

As escolas municipais estão funcionando normalmente. O BRT (corredor exclusivo de ônibus) está operando com 16 linhas distribuídas pelos três corredores ao longo do dia. Os serviços da Avenida Cesário de Melo, na zona oeste, no entanto, permanecem interrompidos.

As linhas regulares de ônibus operaram com 71% da frota na noite de ontem, de acordo com o sindicato das empresas RioÔnibus. Ainda não há informação sobre o percentual de coletivos que circularão agora de manhã.