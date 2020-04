Rio: hospitais federais devem ser liberados para pacientes de covid-19

A Justiça Federal do Rio determinou à União a liberação nos seis hospitais federais do Rio de Janeiro para atendimento a pacientes da covid-19. A decisão é da juíza Carmen Silva Lima de Arruda, da 15ª. Vara Federal do Rio, que deu prazo de 48 horas para a União informar as providências tomadas para regularizar a carências de pessoal e o suprimento dos hospitais federais com insumos básicos e equipamento de proteção individual (EPI) em falta nas unidades de saúde.

A magistrada estabeleceu também prazo de 48 horas para a União esclarecer sobre as unidades hospitalares móveis a serem montadas pelo Exército Brasileiro, para auxiliar no combate à pandemia da covid-19.

Os seis hospitais federais do Rio, instalados na capital, são: Hospital Federal do Andaraí, de Bonsucesso, Cardoso Fontes, Ipanema, Lagoa e Servidores do Estado.

Como a decisão é de primeira instância, cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2).