Rio homenageia Puccini com concerto de clássicos e raridades

05/12/2024 - 13:50

ROMA, 5 DEZ (ANSA) – No ano que marca o centenário de falecimento de Giacomo Puccini (1858-1924), o Rio de Janeiro irá homenagear um dos maiores nomes da música clássica com um concerto especial no próximo dia 12 de dezembro, na sede da UFRJ.

Intitulada “Primavera, Primavera”, a apresentação inclui grandes clássicos do autor, como “La Bohème”, “Suor Angelica”, “Il Tabarro”, “Gianni Schicchi”, “Manon Lescaut” e “La Fanciulla del West”, além de raridades de sua música de câmara.

A homenagem, que integra o projeto “Ópera na UFRJ 2024” em colaboração com o Instituto Italiano de Cultura da cidade, será realizada por jovens talentos do panorama lírico brasileiro, que serão acompanhados pelos pianistas Renan Santos e José Sacramento, ambos da escola de música da universidade.

Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini nasceu em Lucca, na Toscana, e é considerado o pioneiro do teatro musical moderno. Depois de Giuseppe Verdi (1813-1901), é tido como o maior compositor italiano de óperas. (ANSA).