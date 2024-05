Rio Guaíba passa de 5m e atinge maior nível desde 1941

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2024 - 13:40 Para compartilhar:

O nível do rio Guaíba atingiu 5,04 metros neste sábado, 4, segundo a SEMA (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) do Rio Grande do Sul. O nível do rio já é o maior desde 1941, quando a cota máxima foi de 4,76 metros.

Nos últimos dias, a cheia inundou a rodoviária e ruas do centro de Porto Alegre. De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, as fortes chuvas na região fizeram com que o rio subisse cerca de o 8cm por hora.

Na quinta-feira, 3, a Prefeitura de Porto Alegre decretou estado de calamidade pública e o fechamento das comportas do sistema de proteção contra as enchentes. Os acessos ao centro histórico da cidade também foram bloqueadas.

O Guaíba recebe as águas de diferentes bacias hidrográficas afetadas pelos temporais, como Taquari e Caí. Nas últimas décadas, segundo a agência MetSul, o limite de três metros só foi ultrapassado em três ocasiões: em setembro de 1967 (3,11 metros), setembro de 2023 (3,18 metros) e novembro de 2023 (3,46 metros).

Com as inundações, o sistema de abastecimento de água Moinhos de Vento, que atende 21 bairros da capital gaúcha, teve a operação suspensa pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

“Estamos atuantes de forma ininterrupta em toda a cidade, mas pedimos atenção especial da população do Centro Histórico e 4º Distrito. Evitem deslocamentos. O Guaíba está avançando e, apesar do fechamento das comportas do Cais Mauá, há a possibilidade de alagamentos nesta área”, declarou o prefeito Sebastião Melo (MDB).

Os alagamentos que atingem dezenas de ruas motivaram a interrupção de serviços de saúde e cancelamento de aulas.

Situação no Rio Grande do Sul

De acordo com a Defesa Civil do estado, 57 pessoas morreram em consequência das fortes chuvas. Segundo o último boletim divulgado, 67 pessoas estão desaparecidas. Até o momento, os temporais geraram prejuízos para 497 cidades do estado.