Rio Grande do Sul tem alerta para inundações e queda de granizo

Na manhã desta segunda-feira (23), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para tempestades com chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em diversas regiões do Estado. Nas redes sociais, o órgão instruiu a população a procurar informações junto à Defesa Civil das cidades atingidas.

A MetSul Meteorologia, instituto gerador de informações meteorológicas no Sul do Brasil, comunicou que a primeira semana de primavera no Rio Grande do Sul será marcada por chuvas extremas e risco de alagamentos. A chuva vai atingir principalmente o Sul do estado, que faz fronteira com o Uruguai.

A vigência do alerta é válida até as 20h desta segunda-feira, mas há a possibilidade de ser estendida até quarta-feira (25).

A Defesa Civil orienta à população a desligar eletrodomésticos durante as tempestades e evitar atravessar as regiões alagadas a pé ou de carro, e em casos de emergência, ligar para 190 ou 193.

Vai ser o maior episódio de chuvas intensas na região desde as enchentes catastróficas que atingiram o estado no começo de maio deste ano.

