Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 18:11 Para compartilhar:

O número de mortes no Rio Grande do Sul se manteve em 169, segundo o novo boletim da Defesa Civil divulgado às 18 h desta segunda-feira, 27. O estado também contabiliza 53 desaparecidos e mais 806 pessoas feridas após as fortes chuvas e as enchentes que atingem a região desde o fim de abril.

Mais de 2,3 milhões foram afetadas de alguma maneira, enquanto 581 mil foram desalojadas de suas casas. Ainda permanecem em abrigos temporários 55.813 pessoas.