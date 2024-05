Rio Grande do Sul tem 107 mortes devido às chuvas e 134 desaparecidos, diz Defesa Civil

com Agência Brasil, Da Redaçãoi com Agência Brasil, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 10:46 Para compartilhar:

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou, nesta quinta-feira (9), no boletim das 18h, que o estado tem 107 mortes por conta das chuvas no estado. Um óbito ainda está em investigação. Além disso, 134 pessoas estão desaparecidas.

Segundo o órgão estadual, o desastre climático já que afetou 1,7 milhão de pessoas, nos 431 municípios atingidos.

Os dados contabilizam ainda 327.105 pessoas desalojadas, que tiveram de, em algum momento, buscar abrigo nas residências de familiares ou amigos. Muitas destas seguem aguardando que o nível das águas baixe para poder retornar a suas casas.

Outras 68.519 pessoas ficaram desabrigadas, ou seja, sem ter para onde ir, e precisaram se refugiar em abrigos públicos municipais.

Segundo a tenente Sabrina Ribas, da comunicação da Defesa Civil estadual, a prioridade, neste momento, é concluir o resgate de pessoas que permanecem ilhadas em locais de difícil acesso e conseguir fazer com que a ajuda humanitária e os donativos cheguem aos municípios mais atingidos pelas fortes chuvas. Entre os itens mais necessários, estão água mineral, roupas e alimentos.