Rio Grande do Sul precisará de R$ 19 bilhões para ser reconstruído, diz governador

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 9, por meio de seu perfil oficial no X (antigo Twitter) que as primeiras estimativas de uma equipe técnica sugerem que serão necessários R$ 19 bilhões para reconstruir o estado após o fim da tragédia climática.

Até o último boletim divulgado pela Defesa Civil do estado, às 9h desta quinta-feira, 425 municípios sofreram com danos relativos às chuvas e uma população de 1,4 milhão de pessoas foi afetada. Além disso, foram contabilizados 164,5 mil desalojados, 136 desaparecidos e 107 mortos.

“O efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores”, declarou o governador na postagem, acrescentando que nas próximas horas, ações projetadas que contemplam as necessidades do Rio Grande do Sul serão detalhadas.

Os cálculos iniciais das nossas equipes técnicas indicam que serão necessários, pelo menos, R$ 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. São necessários recursos para diversas áreas. Insisto: o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores. Nas próximas… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 9, 2024