Rio Grande do Sul: famosos têm obrigação de divulgar as doações?

O nome de Neymar, 32, foi um dos mais comentados nas redes sociais, na segunda-feira, 6, o motivo: internautas cobraram e questionaram se o jogador do Al-Hilal ajudou as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Ao todo, 1,3 milhão de pessoas foram afetadas pelas tempestades. Há 155.741 desalojados e 48.147 pessoas alocadas em abrigos.

Diversos famosos se uniram para ajudar o Rio Grande do Sul, que está em alerta desde o dia 27 de abril, após fortes chuvas. A tragédia motivou personalidades a fazerem doações e campanhas para os desabrigados da catástrofes.

‘Cadê o Neymar’?

Após a influenciadora Virginia Fonseca doar R$ 50 mil para cada uma das três instituições diferentes que escolheu, somando, ao todo R$ 150 mil, a cantora Madonna, que fez um megashow no último sábado, 4, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, doar R$ 10 milhões, e o humorista Whindersson Nunes divulgar que o saldo da sua campanha para arrecadar dinheiro para ajudar as vítimas da tragédia foi de R$ 3 milhões, o menino Ney foi questionado por internautas se também ajudou o Rio Grande do Sul.

“Calma, dizer que ele (Neymar) não fez nada é absurdo. Ele sonegou impostos e construiu de maneira irregular”, ironizou um usuário no X (antigo Twitter).

“Gente, cadê o Neymar que tem tanto dinheiro e ainda não ajudou o Rio Grande do Sul?”, perguntou outro.

“Neymar é mais preocupado em pagar fiança de estuprador e jogar no celular”, disse um terceiro, referindo-se a quantia que foi emprestada ao jogador Daniel Alves, sentenciado por estupro na Espanha.

Neymar envia helicóptero com alimentos para o RS

Na manhã desta terça-feira, 7, Neymar contou nas redes sociais que ajudou as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. No Instagram, o atacante do Al-Hilal disse que enviou um helicóptero com alimentos para o RS.

“Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração”, começou Neymar, que doou água e mantimentos para as vítimas. Ele ainda mandou seu jatinho para levar as doações.

Na publicação, o jogador ainda explicou que só compartilhou a ação em suas redes sociais para incentivar mais pessoas: “Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz, faz pelo coração e não por engajamento”, finalizou Neymar.

A nossa reportagem chegou a procurar a assessoria de imprensa de Neymar para saber se o jogador fez alguma doação, mas até o fechamento desta matéria ainda não tivemos retorno.

Famosos tem obrigação de expor as doações feitas?

Ao fazer uma boa ação temos que divulgar para incentivar ou fazer em sigilo? Para entender esse dilema, a IstoÉ Gente conversou com Renata Fornari, que é especialista em autoconhecimento, que fez uma análise sobre o caso.

“Absolutamente tudo neste universo é energia. Tudo o que emana da intenção do nosso coração, todos os nossos pensamentos, tudo o que dizemos, é pura energia, e tudo isso interfere na realidade. É por isso que é importante criar correntes de pensamentos positivos e fazer orações, independentemente da religião de cada pessoa, mas sim se conectar com a fé. Tudo isso tem um impacto real na realidade”, começa a especialista.

“É lamentável ver as pessoas gastando sua energia para fazer críticas a celebridades, preocupando-se com quem doou, quem não doou, ou quanto doou. Estamos desperdiçando algo precioso: nosso tempo de vida e nossa energia. Em vez disso, deveríamos direcionar nossa energia para enviar amor, paz e luz para aqueles que tanto precisam no Rio Grande do Sul, e, sempre que possível, fazer contribuições financeiras de acordo com nossas possibilidades”.

“Vamos utilizar nosso tempo de vida e nossa energia para colaborar, visualizar essas pessoas sendo atendidas, sendo curadas e esta situação indo embora, em vez de desperdiçar nosso tempo julgando, criticando e nos preocupando com o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer”, finaliza Renata Fornari.