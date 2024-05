Rio Grande do Sul deve ter fortes chuvas hoje

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/05/2024 - 9:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 10 MAG – Novos temporais devem atingir nesta sexta-feira (10) o estado do Rio Grande do Sul (RS), cuja capital, Porto Alegre, pode registrar até 330 milímetros de chuvas até segunda-feira (13), de acordo com um alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O órgão, em conjunto com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), emitiu uma “nota técnica sobre os riscos geo-hidrológicos” para o Rio Grande do Sul.

“Entre sexta e segunda-feira, as chuvas serão mais intensas no centro-leste e nordeste do estado, incluindo a região metropolitana da capital, o que pode agravar ainda mais a situação”, diz o comunicado.

Até o momento, a Defesa Civil gaúcha confirmou 107 mortes na tragédia climática, enquanto 134 pessoas seguem desaparecidas, quase 400 mil estão fora de casa e 1,7 milhão foram afetadas.

Além do temor por novas chuvas, cresce a insegurança em alguns bairros de Porto Alegre, onde foi reforçado o patrulhamento da Brigada Militar, com apoio da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) e da Polícia Federal (PF). (ANSA).