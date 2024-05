Rio Grande do Sul chega a 149 mortes pelas enchentes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 18:54 Para compartilhar:

Subiu para 149 o número de vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul, segundo atualização feita pela Defesa Civil às 18h desta terça-feira, 14. Até o momento, 124 pessoas estão desaparecidas.

De acordo com o comunicado, 446 municípios foram afetados pelas enchentes, 79.494 estão em abrigos e 538.245 desalojadas.

Nesta terça-feira, 14, o nível do Rio Guaíba, em Porto Alegre, votou a subir e bateu a marca de 5,21m. A informação é da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestruturas (SEMA) e Agência Nacional de Águas (ANA). O vento que incide em Porto Alegre também levou à formação de ondas.

De acordo com projeções da Defesa Civil e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o nível do rio pode chegar a 5,6 metros entre hoje quarta-feira, 14, e superar o recorde de 5,33 metros, registrado no último dia 6.

A Defesa Civil do Estado orienta as pessoas a verificarem se seus nomes constam na lista de desaparecidos. Se constar, a orientação é procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para verificação e regularização dos dados, com a retirada do nome da lista de desaparecidos.