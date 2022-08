Rio Grande do Sul conclui plantio de trigo, diz Emater-RS; alerta para efeitos da chuva

reuters 18/08/2022 - 20:32 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – Os produtores de trigo do Rio Grande do Sul concluíram o plantio nesta quinta-feira, com avanço de 1 ponto percentual na semana, após atrasos em relação aos anos anteriores, mostraram dados da empresa de assistência técnica e extensão rural Emater-RS.

Segundo o relatório, de modo geral, os cultivos do cereal apresentam um desenvolvimento satisfatório, com uniformidade no crescimento e adequado potencial produtivo.

Entretanto, a Emater alertou que ocorreram maiores dificuldades nas regiões mais ao sul gaúcho, onde o excesso de chuvas durante o inverno impedia o encerramento da semeadura.

“(A chuva) poderá causar desuniformidade no estabelecimento das lavouras, além de afetar negativamente o potencial produtivo”, acrescentou o órgão ligado ao governo estadual sobre a região sul.

Previsões climáticas divulgadas nesta semana indicam que uma frente fria se espalhou pelo Sul do país, gerou chuvas e deve abrir espaço para geadas entre sexta-feira e sábado, com risco para áreas de cultivos de trigo em desenvolvimento no Paraná e Rio Grande do Sul.

Se confirmado, o impacto do frio excessivo para o cereal gaúcho vai depender dos locais em que o fenômeno irá ocorrer, considerando que no noroeste do Estado há lavouras suscetíveis a perdas.

A Emater disse também que os produtores estão em fase de preparo de áreas e alguns já iniciaram o plantio de milho 2022/23, porém, a entidade ainda está levantando as intenções de cultivo. Não foram divulgados números de regiões semeadas até o momento.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)