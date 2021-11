Rio Ferdinand pede a saída de Solskjaer do Manchester United

“É hora de passar o bastão”, afirmou Rio Ferdinand, ex-jogador do Manchester United, ao falar sobre seu ex-companheiro de equipe Ole Gunnar Solskjaer, atual treinador do clube inglês.

“Hoje não creio que tenhamos nível para vencer o campeonato”, declarou o ex-zagueiro em seu podcast ‘Vibe with Five’.

Ferdinand, que defendeu o United entre 2002 e 2014, apoiou o técnico norueguês por muito tempo. Depois de terminar em segundo no ano passado, nesta temporada o time está longe das expectativas, sendo goleado em casa por 5 a 0 pelo Liverpool e derrotado por 2 a 0 no clássico com o vizinho o Manchester City.

“Eu olho para a equipe todas as semanas e me pergunto o que vamos fazer taticamente. Não vejo nenhuma filosofia ou identidade no estilo de jogo, que deve ser o trabalho do técnico”, lamentou Ferdinand sobre uma equipe que foi reforçada com Cristiano Ronaldo , Jadon Sancho e Raphaël Varane nesta temporada.

“Pelo que vi desde o início da temporada até agora, acho que é hora de passar o bastão. Acho que Ole pode começar hoje de cabeça erguida porque o caminho percorrido desde sua chegada até o início desta temporada é positivo”, acrescentou.

jw/mto/mdm/pm/lca

MANCHESTER UNITED

Saiba mais