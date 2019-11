Rio faz campanha anti-sarampo

Começa na próxima segunda-feira a nova fase da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, com foco nas pessoas entre 20 e 29 anos. Com mais de 100 casos registrados no estado, sendo 39 confirmados na capital, a iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta de vacinação, garantindo que esse grupo esteja com a imunização em dia.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal do município do Rio aumentou de 73,4% para 87% após o início da campanha, que ocorre anualmente como previsto no Calendário Nacional de Imunização e é oferecido durante todo o ano na rede pública de saúde para as faixas etárias recomendadas.

Ainda assim, o número de casos registrados é alto, visto que muitas pessoas estão sendo contaminadas. Para solucionar esse problema, a população tem papel fundamental.

Se há dúvidas sobre a vacinação, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) da Secretaria Estadual de Saúde recomenda que se procure uma das 232 unidades de saúde portando a caderneta de vacinação para avaliar se é necessário tomar a vacina.

No dia 30 deste mês, último dia da fase da campanha, acontece o Dia D, quando a SVS recomenda que as secretarias municipais disponibilizem postos de vacinação abertos a esse público-alvo.

O sarampo é uma doença contagiosa que afeta o ser humano, com chance de contágio de 96%. Os sinais e sintomas iniciais geralmente incluem febre, muitas vezes superior a 40 graus, tosse, corrimento nasal e olhos inflamados. A doença é grave e pode deixar sequelas por toda a vida ou até causar a morte. A vacina é a única maneira de evitar que isso aconteça.