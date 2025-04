Rio entra em estágio 2 de alerta para chuvas; cidade teve vários pontos de alagamentos

A cidade do Rio de Janeiro, segundo o Centro de Operações da Prefeitura, permanece no estágio 2 de alerta, neste sábado, 5, devido ao registro de chuvas fortes durante a madrugada e a previsão de chuvas nas próximas horas. O estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e indica que há riscos de ocorrências de alto impacto.

Houve alagamentos e quedas de árvores, mas não há informações sobre pessoas feridas.

Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuva aconteceram na Tijuca/Muda, com 184,2 milímetros.

Foram registrados vários pontos de alagamentos. No Alto da Boa Vista, choveu 144,2 mm e os moradores foram alertados para o risco de deslizamentos.

Na região de Anchieta, foram 135,2 milímetros e, na Tijuca e no Grajaú, 124 mm.

No início da manhã, a Defesa Civil Municipal acionou dez sirenes do Sistema de Alerta e Alarme nas comunidades da Formiga, Andaraí e Borel, na Grande Tijuca.

Às 11 horas, as sirenes voltaram a ser acionadas no Andaraí e no Borel devido ao risco de deslizamentos.

Quedas de árvores, alagamentos, deslizamentos e desabamentos

Nas últimas 24 horas, a Defesa Civil atendeu a 44 chamados para quedas de árvores, alagamentos, deslizamentos e desabamentos, todos sem vítimas.

No Morro do Andaraí, uma escadaria de acesso às casas desmoronou. Em Anchieta, uma casa caiu e fez com que imóveis vizinhos também fossem interditados.

Um aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil está em vigor até a manhã deste domingo. Por conta disso, a ciclovia Tim Maia foi fechada preventivamente e só será reaberta após cessar a ressaca.

Duque de Caxias entra em alerta máximo

A cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, entrou em alerta máximo (nível 5) devido às chuvas que atingem a cidade e o risco de deslizamentos.

A prefeitura usou as redes sociais para pedir à população que evite deslocamentos desnecessários.

“A previsão indica mais pancadas de moderadas a fortes nas próximas horas. A Defesa Civil segue monitorando a situação e pode emitir novos avisos a qualquer momento”, diz o município.