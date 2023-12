Rio e Roma estão entre melhores queimas de fogos do Réveillon

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/12/2023 - 14:50 Para compartilhar:

ROMA, 28 DEZ (ANSA) – Por Ida Bini – Para celebrar a chegada do novo ano, as cidades ao redor do mundo se preparam para incríveis espetáculos pirotécnicos de luzes e cores.

Civitatis, plataforma online especializada em passeios guiados, nos leva a descobrir os 10 eventos de fogos de artifício mais espetaculares.

Dubai, a capital dos Emirados Árabes, é envolvida por cores, luzes e grandiosidade: do Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo com mais de 800 metros de altura, é possível assistir a um espetáculo de fogos de artifício que ilumina todo o canal e horizonte da cidade.

Ver o espetáculo majestoso não custa nada, mas a entrada no palácio é por ordem de chegada. Uma alternativa, um pouco cara, é jantar no restaurante do Burj Khalifa.

As festividades de Ano Novo no Rio de Janeiro, com a espetacular cerimônia de fogos de artifício do Réveillon, proporcionam uma experiência única: não apenas a praia de Copacabana é inundada por belos flashes de cor, mas toda a costa é envolvida por um espetáculo que não pode ser perdido se você estiver visitando a cidade nesta época do ano.

Para garantir um ano de sorte, é bom seguir os rituais locais tradicionais, como pular sete vezes nas ondas do mar ou se vestir de branco.

A Austrália é o primeiro país do mundo a saudar o novo ano: os habitantes de Sydney assistem a um maravilhoso espetáculo pirotécnico temático, que muda a cada ano, perto de Darling Harbour e da Opera House. O espetáculo pode ser apreciado ao ar livre tranquilamente, já que na Austrália é verão.

Na Europa, um dos shows de fogos de artifício mais apreciados é o de Londres. Lá, a London Eye, a famosa roda-gigante com 130 metros de altura, é o cenário perfeito para lançar ou assistir aos fogos de artifício, assim como a bordo de um barco no rio Tâmisa. Quando o Big Ben marca o início do novo ano, começa o espetáculo que ilumina a capital inglesa.

Na Espanha, a cidade de Valência tem uma grande tradição de fogos de artifício: é lá que as famosas Fallas são celebradas com fogueiras, foguetes e fogos de artifício. Na noite de 31 de dezembro, a Cidade das Artes e das Ciências é iluminada por quatro shows de fogos de artifício, lançados de diferentes pontos da cidade.

Roma se veste de festa para celebrar a chegada do novo ano com fogos de artifício no Coliseu e no Fórum Romano, um espetáculo que realça a beleza da cidade. Entre os melhores lugares para apreciar o espetáculo, está o Gianicolo, com a Cidade Eterna aos seus pés.

Em Paris, os fogos de artifício são precedidos às 22 horas por uma projeção de luzes nas paredes do Arco do Triunfo. Em seguida, à meia-noite, começa o espetáculo pirotécnico que pode ser assistido pela Champs-Élysées, mas é bom chegar cedo para garantir um lugar sentado.

Em Las Vegas, nos Estados Unidos, a atmosfera é sempre brilhante, mas nesta época do ano é ainda mais especial. As pessoas descem às ruas e festejam em Fremont Street, mas é o espetáculo pirotécnico com mais de 80 mil fogos lançados de sete pontos diferentes da cidade que faz de Las Vegas um destino único para curtir o Ano Novo.

Na Tailândia, não se celebra o Natal, mas no final do ano, Bangkok, a capital, se ilumina com luzes e sons para uma noite divertida, barulhenta e movimentada.

O espetáculo pirotécnico de Hong Kong para celebrar a chegada do ano novo é surpreendente e único. A cidade oferece um espetáculo chamado “Symphony of Lights”, projetado em mais de 40 edifícios todas as noites. A tradição de usar fogos de artifício durante as festas nasceu, justamente, na China. (ANSA).

