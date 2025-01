Rio e Niterói entregam ao COB dossiê de candidatura para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031

Os prefeitos do Rio de Janeiro e de Niterói, Eduardo Paes e Rodrigo Neves, respectivamente, entregaram ao presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, o dossiê da postulação da candidatura conjunta das duas cidades para receber os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. A cerimônia aconteceu, nesta quinta-feira, no centro de treinamento do Time Brasil, na capital fluminense.

São Paulo também havia demonstrado interesse em sediar a competição, entregando a carta de intenções durante os Jogos de Paris, mas desistiu de formalizar a proposta. O prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas discutiriam o tema em reunião nesta quinta-feira, data-limite para a entrega do dossiê, e decidiram apoiar Rio-Niterói, “com base a relevante infraestrutura disponível das duas cidades”, comunicou a Prefeitura de São Paulo, em nota.

Cada país pode indicar apenas um representante como candidato aos Jogos continentais de 2031 à PanAm Sports, entidade máxima do esporte pan-americano, até 31 de janeiro. Além da candidatura Rio-Niterói, por enquanto, apenas Assunção, no Paraguai, demonstrou interesse em receber o evento.

“Realizar os Jogos Pan-Americanos ou os Jogos Olímpicos é uma tarefa árdua e uma responsabilidade enorme, mas temos esse projeto Rio-Niterói muito bem integrado. Esses grandes eventos são oportunidades de transformação da vida das cidades porque acabam atraindo mudanças demandadas por essas cidades”, afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

“Temos uma geração nova que não viveu aquele Pan de 2007 e que pode viver o de 2031. Nossas cidades têm estrutura para receber grandes eventos internacionais. A ideia é fazer candidaturas sustentáveis, de compartilhar custos, uma inovação na proposta do Brasil em candidaturas”, explicou Rodrigo Neves, prefeito de Niterói.

A cidade-sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 será escolhida em agosto, no Paraguai, durante a realização do Pan Júnior. Em 19 edições, São Paulo (1963) e Rio de Janeiro (2007) foram as cidades brasileiras que receberam o evento, que em 2027 será realizado em Lima, no Peru.