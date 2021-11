Rio de Janeiro zera internações por Covid-19, diz Secretaria de Saúde

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) – A cidade do Rio de Janeiro chegou a zero internações por Covid-19 nos hospitais sob administração municipal, informou a Secretaria de Saúde da capital fluminense neste sábado.

Em post no Twitter, o órgão municipal disse que a “ciência está vencendo na cidade do Rio de Janeiro”, atribuindo a falta de internações à vacinação da população contra a Covid-19.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do Rio, 76,5% da população total da cidade já tomou duas doses da vacina ou imunizante de dose única contra o coronavírus.

A cidade do Rio de Janeiro já registrou, desde o início da pandemia 490.311 casos confirmados de Covid-19, segundo dados atualizados na sexta-feira. Os óbitos totalizavam 35.129 até a véspera.

No Twitter, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), comemorou a notícia: “ZERO! ZERO! Repito: ZERO Internados por covid na rede municipal de saúde!!!!!!”

Saiba mais