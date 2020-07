Rio de Janeiro tem quase 12 mil mortos por covid-19

O estado do Rio de Janeiro registrou 70 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim divulgado (17) pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio até esta data, o e do tem 135.230 casos confirmados e 11.919 óbitos causados pela covid-19.

Há ainda 1.188 óbitos em investigação, e 309 foram descartados. Entre os casos confirmados, 115.201 pacientes se recuperaram da doença.

O município do Rio apresenta o número de infectados pela covid-19 no estado: são 65.696 casos confirmados. Em seguida, aparecem Niterói, com 7.463 casos; São Gonçalo (6.633); Nova Iguaçu (3.720); Duque de Caxias (3.702); Macaé (3.574); Itaboraí (2.853); Angra dos Reis (2.522); Campos dos Goytacazes (2.261); Volta Redonda (2.218); São João de Meriti (1.924); Queimados (1.899); Magé (1.843); Itaguaí (1.717); Belford Roxo (1.638); Maricá (1.618); Teresópolis (1.303); Cabo Frio (1.110) Itaperuna (1.062) e Petrópolis (957).

A capital registra também o maior número de mortes pela foença no estado. Das 11.919 mortes causadas pela covid-19 no estado do Rio, 7.621 ocorreram na capital. Em seguida vêm São Gonçalo (529); Duque de Caxias (492); Nova Iguaçu (384); São João de Meriti (270); Niterói (261); Belford Roxo (193); Campos dos Goytacazes (151); Magé (149); Itaboraí (145); Petrópolis (122); Mesquita (116) e Macaé (97).

Mais informações podem ser obtidas no painel de monitoramento de casos no estado do Rio .