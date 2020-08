Rio de Janeiro soma 15.392 óbitos por covid-19

O estado do Rio de Janeiro registrou 100 novas mortes por covid-19, aumentando para 15.392 o número de óbitos no estado ocorridos desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, até esta segunda-feira (24) são 211.360 casos confirmados de da doença no estado, sendo que a este número somam-se os 412 novos infectados desde ontem. Há ainda 561 óbitos em investigação. Entre os casos confirmados, 190.562 pacientes se recuperaram da doença.

Óbitos

Das 15.392 mortes por covid-19 no estado do Rio de Janeiro, 9.316 ocorreram na capital. Os outros municípios com maior número de mortes são: São Gonçalo (639); Duque de Caxias ( 633); Nova Iguaçu (496); São João de Meriti (370); Niterói (347); Campos dos Goytacazes (280); Belford Roxo (246); Itaboraí (193); Magé (183); Volta Redonda ( 171); Petrópolis (164); Mesquita (152); Nilópolis (147); Angra dos Reis (144); Macaé ( 128); Itaguaí (106); Cabo Frio (104).

Infectados

A capital do estado também tem o maior número de infectados pelo novo coronavírus, 87.164. Em seguida, pela ordem, as cidades com maior número de casos da doença são: Niterói (10.432); São Gonçalo (10.405); Duque de Caxias (7.699); Belford Roxo ( 6.819); Macaé ( 6.775); Nova Iguaçu (5.104); Volta Redonda (5.040); Angra dos Reis (4.599); Campos dos Goytacazes (4.103); Itaboraí (3.870); Teresópolis (3.466); Maricá (2.877); São João de Meriti (2.843); Magé (2.837); Itaperuna (2.369); Queimados (2.190); Três Rios (2.187); Nova Friburgo (2.139); Itaguaí (2.064) e Cabo Frio (1.892).

