Rio de Janeiro recebe poetisas italianas no podcast ‘Brasitalia’

RIO DE JANEIRO, 5 NOV (ANSA) – As poetas Mia Lecomte e Prisca Augustoni serão as convidadas do quinto episódio do podcast Brasitalia, organizado pelo Istituto Italiano di Cultura do Rio de Janeiro.

O encontro, chamado “Oltre la Lingua: Paesaggi Poetici” (além da língua: paisagens poéticas, em português), ocorrerá na próxima terça-feira (7) na sede do IIC-Rio, dedicado à poesia italófona e transnacional.

As escritoras lerão algumas de suas poesias e conversarão com o público presente sobre os temas que abordam em suas produções.

Mia Lecomte é uma poetisa e escritora ítalo-francesa que mora na Suíça. Em sua produção, destacam-se as coletâneas Al Museo delle Relazioni Interrotte (2016) e Lettere da Dove (2022), a coletânea de contos Cronache da un’Impossibilità (2015) e o livro infantil Gli Spaesati / Les Dépaysés (2019).

A autora foi traduzida para várias línguas e publicada na Itália e no exterior.

Prisca Augostoni nasceu e cresceu em Lugano, na Suíça, morou quase uma década em Genebra e hoje vive entre a Suíça e o Brasil. Aqui, é professora de literatura italiana e comparada e tradutora da Universidade Federal de Juiz de Fora.

A poetisa traduz suas próprias obras para italiano, francês e português. Com a obra “O Mundo Mutilado” (2020), foi finalista do Prêmio Jabuti de poesia.

Sua coletânea mais recente em italiano é “Verso la Ruggine” (2022). A versão brasileira, “O Gosto Amargo dos Metais” (2022) venceu o prémio Cidade de Belo Horizonte (2021) e é finalista no Prêmio Oceanos 2023.

A gravação será aberta ao público, às 18h30. (ANSA).

