‘Rio Connection’: nova série tem elenco internacional e estrelas brasileiras, como Marina Ruy Barbosa e Nicolas Prattes

“Rio Connection” é uma série original Globoplay, uma parceria entre Globo, Floresta e Sony. Criada, escrita e dirigida por Mauro Lima, a série vai apresentar a história de criminosos europeus que estabeleceram no Brasil um ponto estratégico do tráfico de heroína para os Estados Unidos. O projeto ainda conta com a colaboração de Chris Salmanpour e Marcelo Starobinas.

A série foi anunciada em 2019 no L.A. Screenings, em Los Angeles, como mais um projeto da parceria entre as empresas para a produção de séries dramáticas na língua inglesa.

Alguns nomes que estarão no elenco: Marina Ruy Barbosa, Valerio Morigi, Raphael Kahn, Aksel Ustun, Renata Sorrah, Maria Casadevall, Bruno Gissoni, Carla Salle, Nicolas Prattes, entre outros.

Sinopse: Com cenas gravadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Montevidéu, “Rio Connection” é ambientada nos anos 1970, quando autoridades americanas e italianas estavam próximas de capturar três importantes figuras do crime organizado. Os homens fugiram e acabaram se encontrando no Brasil, onde decidiram juntos tropicalizar a máfia.

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais