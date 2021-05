Rio Claro x RB Brasil, Água Santa x Portuguesa… saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão

A sexta-feira (21) de futebol será agitada pelas competições ao redor do mundo. Às 11h, o Rio Claro recebe o Red Bull Brasil pela Série A2 do Paulistão.

Mais tarde, também pela Segunda Divisão do Paulista, o Água Santa enfrenta a Portuguesa, às 19h, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

11h – Rio Claro x Red Bull Brasil

Paulistão A2

Onde assistir: SporTV 2 e Premiere

15h30 – Atibaia x São Bernardo

Paulistão A2

Onde assistir: SporTV e Premiere

15h45 – Blackpool x Oxford United

Inglês 3ª Divisão

Onde assistir: ESPN App

19h – Água Santa x Portuguesa

Paulistão A2

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Oeste x XV de Piracicaba

Paulistão A2

Onde assistir: SporTV e Premiere

