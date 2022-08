Rio Claro vence o São Bento e entra na briga por vaga na Copa Paulista

Estadão Conteúdo 09/08/2022 - 0:21 Compartilhe

Em jogo válido pela sexta rodada do Grupo 2 do Copa Paulista, o Rio Claro conquistou sua primeira vitória ao bater o São Bento, por 2 a 1, nesta segunda-feira à noite, no estádio Walter Ribeiro, na cidade de Sorocaba. O Galo Azul acabou respondendo a derrota imposta pelo Azulão no primeiro turno em Rio Claro por 4 a 1.

O resultado foi justo e recolocou o Rio Claro na briga pela classificação para a segunda fase, com cinco pontos, em quinto lugar, atrás justamente de São Bento e XV de Piracicaba, ambos com sete pontos. O líder e já classificado é o Desportivo Brasil, com 16 pontos, seguido pelo Primavera, com nove.

O Rio Claro abriu o placar logo aos dois minutos com Vitinho e o São Bento empatou, aos 39 minutos, com Éder Paulista. O gol da vitória foi marcado por Adriano, aos 18 minutos do segundo tempo.

Na sétima rodada do Grupo 2, sexta-feira, 12 de agosto, 20h, tem XV de Piracicaba e São Bento no estádio Barão de Serra Negra. Dia 14 de agosto tem Rio Claro e Desportivo Brasil, às 10h, no Schimitão, em Rio Claro.