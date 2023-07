Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 19:17 Compartilhe

A Rio Bravo lidera em junho a lista das instituições Top 5 do Banco Central (BC) para a taxa de câmbio referente ao segundo trimestre. A Rio Bravo recebeu nota 9,5342 do BC pela projeção que inseriu no seu Sistema de Expectativas. No mês passado o dólar à vista fechou cotado a R$ 4,7896, com queda de 1,19%.

A segunda posição ficou com a Órama DTVM, a terceira foi para a CM Capital e a quarta ficou com o BTG Pactual. A Clave Gestora aparece fechando a lista no quinto lugar.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias