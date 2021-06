Rio anuncia acordo para realização do SFT MMA no Parque Olímpico As negociações para o Rio receber o SFT do evento estavam bem adiantadas, mas nesta semana foram sacramentadas as datas e o local após uma reunião entre os responsáveis

Um dos maiores eventos de MMA da América Latina, o SFT vai desembarcar pela primeira vez na cidade do Rio de Janeiro no mês de setembro. As datas são de 23 a 25, na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico. As negociações para o Rio receber o SFT do evento estavam bem adiantadas, mas nesta semana foram sacramentadas as datas e o local após uma reunião entre os responsáveis.

A Secretaria de Esporte do Município do Rio, através do Secretário Guilherme Nogueira Schleder, comentou sobre o acordo: – O tema evento é algo que o prefeito Eduardo Paes está empenhado. Ele criou um grupo de trabalho, do qual a secretaria faz parte, focado nisso. A ideia é criar atrativos para que eles voltem para cá. Queremos mostrar que o Rio mudou e que hoje os eventos são muito bem-vindos – disse o gestor, que seguiu:

– Vamos apoiar e fazer parcerias. Acho que esses projetos de lutas, como o MMA e o Jiu-Jitsu, é um bom caminho. Nossas vilas olímpicas oferecem muitas atividades nesse sentido. Além de ajudar na autodefesa, elas ainda possuem um caráter inclusivo. O esporte tem essa característica social – destacou.

O SFT realiza suas edições em São Paulo, mas já fez edições fora do país, incluindo nos Estados Unidos. O evento é transmitido pela Band TV para todo o Brasil, sendo uma visibilidade aos atletas nacionais.

