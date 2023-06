Rinocerontes brancos da África do Sul são reintroduzidos em parque da RDC

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/06/2023 - 12:37 Compartilhe

Dezesseis rinocerontes brancos da África do Sul foram reintroduzidos esta semana no Parque Nacional de Garamba, no nordeste da República Democrática do Congo, onde a espécie, dizimada pela caça ilegal, não era vista desde 2006 – anunciaram os promotores do projeto neste sábado (10).

Os animais, procedentes da reserva privada &Beyond Phinda, na província sul-africana de KwaZulu Natal (sudeste), foram transportados de avião para a República Democrática do Congo.

Trata-se de subespécies de “rinocerontes brancos do sul”, enquanto os que habitavam Garamba anteriormente eram “rinocerontes brancos do norte”.

Espera-se que o rinoceronte branco do sul “se adapte e cumpra (no ecossistema do parque) o mesmo papel que o rinoceronte branco do norte, hoje extinto”, escreveram os responsáveis pelo projeto em um comunicado.

Entre os patrocinadores, estão o Instituto Congolês para a Conservação da Natureza (ICCN), a organização de proteção ambiental African Parks e o grupo de mineração canadense Barrick Gold Corporation.

O Parque de Garamba, um dos mais antigos da África, criado em 1938, viu sua fauna ser dizimada ao longo dos anos, devido a conflitos regionais, caça ilegal, tráfico de marfim e insegurança crônica.

