Ringo Starr cai no palco durante apresentação nos EUA; vídeo

O ex-Beatle Ringo Starr, 83 anos, sofreu uma queda daquelas durante a apresentação de um show, na noite da última quarta-feira, 20.

O artista se apresentava com a His All-Starr Band no Rio Rancho Events Center, no estado americano do Novo México, quando tropeçou no palco e foi direto ao chão.

O momento foi registrado em vídeo, que foi obtido pelo site americano TMZ. Nas imagens, é possível perceber que o músico tinha ido aos bastidores e, ao voltar com uma leve corridinha em direção ao centro do palco, tropeçou e caiu.

Sem tempo a perder, Ringo se levantou rapidamente e logo se juntou aos colegas de banda. No momento, eles se preparam para cantar Give Peace a Chance, um clássico de John Lennon e da Plastic Ono Band – grupo de rock formado por John Lennon e Yoko Ono, em 1969.

Bem-humorado, Ringo brincou com a situação.

“Eu caí só para dizer isso para vocês: dê uma chance à paz”, disse ele, em referência ao título da música. O cantor arrancou aplausos dos fãs.

