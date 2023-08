Rimini será ‘capital italiana da música’ durante 4 dias

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 14:50 Compartilhe

RIMINI, 21 AGO (ANSA) – A cidade de Rimini se tornará a capital italiana da música entre os próximos dias 30 de agosto e 2 de setembro, quando receberá um evento cultural com uma extensa programação musical, incluindo reuniões, workshops, concertos e festivais.

Com entrada gratuita, a iniciativa conta com o apoio da prefeitura local e do governo de Emilia-Romagna e convida o público a fazer doações para a conta bancária oficial da região em favor das populações afetadas pelas inundações.

O evento será dividido em quatro dias em que “grandes protagonistas e profissionais darão conhecimento, sugestões e demonstrações sobre o universo em que a indústria e o artesanato criativo se misturam e se encontram”, segundo os organizadores.

A programação inclui eventos que abordam a relação entre música e ilustração, a dinâmica do processo de produção discográfica e engenharia de som, curiosidades sobre a profissão de DJ, o papela dos videoclipes e do mundo das editoras independentes, além de histórias e atuações ao vivo de artistas como Angelo Branduardi, Beppe Carletti (Nomads) e Tiromancino.

Entre os convidados anunciados também estão o diretor, músico e escritor Pupi Avati, Anna Falchi, Stefano Di Battista, Celso Valli e Fio Zanotti. Todos os eventos serão realizados na Arena Francesca da Rimini, no Teatro degli Atti e na Arena degli Agostiniani, um símbolo da história cultural de Rimini.

No último dia do festival acontecerá a cerimônia de premiação para o melhor videoclipe do ano concedido por um júri qualificado, presidido por Avati, e composto por Simone Borrelli, Nico Lopez Bruchi, Kelly Joyce, Simone Riccioni, Danila Satragno e Enrico Secchiaroli.

O prêmio visa potenciar a relação entre a música e o vídeo, já que este último vive, nos últimos anos, um período de grande desenvolvimento graças às redes sociais e outras plataformas.

(ANSA).

