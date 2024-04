Rihanna manda recado aos fãs brasileiros em encontro com Camilla de Lucas: ‘Mal posso esperar para voltar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/04/2024 - 19:08 Para compartilhar:

Os fãs de Rihanna ainda vão ficar sonhando em ver o show da diva pop, mas ela já adiantou que sente falta do Brasil e que mal pode esperar para aterrissar por aqui. Esse foi o recado que a cantora registrou, em um vídeo postado por Camilla de Lucas, na tarde desta segunda-feira, 29, compartilhado no Instagram.

“Brasil, mal posso esperar para voltar. Sinto falta de vocês”, disse ela durante encontro com a ex-BBB e influenciadora, que pediu para a cantora mandar um recado para os fãs brasileiros.

Camilla comemorou o feito de poder estar presente no evento da marca de cosméticos da cantora e conseguir falar com ela.

“Apesar de todo esse surto, tive a oportunidade conversar com a queen e ela já chegou elogiando meu vestido e dizendo que eu estava linda! Pude dizer pra ela segurando em suas mãos e olhando nos seus olhos o quão inspiradora ela era. E depois disso, eu peguei meu celular e pedi pra ela uma foto e pra mandar um recado para vocês, meus seguidores que tanto torcem pelo meu trabalho”, de Lucas na legenda da publicação no Feed.

O momento ocorreu durante um evento da Fenty Beauty em Los Angeles.

No sábado, 27, Camilla já havia compartilhado o momento em que chegou perto de Rihanna e ela pegou em sua mão.

“Estava preparando a câmera para fazer um vídeo, até que Rihanna surgiu e segurou minha mão”. Ela adicionou mais detalhes sobre sua reação: “Essa sou eu tendo um pirepaque do chaves porque a Rihanna chegou e veio na minha direção falar comigo. Eu fiquei assim: OI?”, escreveu ela nos Stories.

O termo “pirepaque do Chaves” é uma referência à popular série de televisão mexicana Chaves (El Chavo del Ocho), onde o personagem principal frequentemente tem ataques de pânico chamados “piripaques” quando se encontra em situações de grande estresse ou surpresa. Esses momentos são caracterizados por Chaves congelando e fazendo movimentos repetitivos com as mãos, simbolizando um colapso nervoso de maneira cômica.

Rihanna já esteve no Brasil em quatro oportunidades, sendo a última sendo há quase 10 anos, em 2015, quando se apresentou pela segunda vez no Rock in Rio.

