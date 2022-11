Rihanna admite estar nervosa para show do Super Bowl

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/11/2022 - 11:22 Compartilhe

Por Phil Lavelle e Danielle Broadway

(Reuters) – A cantora pop Rihanna, uma superestrela global com nove prêmios Grammy, reconheceu que ainda se sente desconfortável antes das apresentações ao vivo e que está nervosa por assumir o maior palco da música no Super Bowl do ano que vem.

Rihanna, que deu à luz seu primeiro filho em maio, disse que realmente teve que pensar quando foi convidada para encabeçar o show do intervalo do Super Bowl em fevereiro de 2023 diante de uma audiência global de milhões de telespectadores.

“É um desafio que eu estava disposta a aceitar e estou realmente ansiosa por isso”, disse Rihanna em entrevista antes da estreia de Savage X Fenty Vol. 4, um desfile da última coleção de lingerie da cantora.

“Vai ser muito trabalho duro, a maior coisa que já fiz em toda a minha carreira”, acrescentou.

Apesar de seu entusiasmo, a cantora nascida em Barbados disse que ainda sente a pressão de se apresentar ao vivo.

“Estou nervosa”, afirmou ela. “Fico nervosa em todos os palcos, mas especialmente na televisão ao vivo.”

