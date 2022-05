Rigoni valoriza ponto conquistado pelo São Paulo no Chile: ‘Partida difícil, era importante somar’ Atacante foi titular no duelo contra o Everton, que terminou empatado pela Sul-Americana





O São Paulo esteve longe de uma grande atuação, mas conseguiu segurar o empate sem gols contra o Everton, no Chile, pela Copa Sul-Americana. O atacante Rigoni, titular no ataque tricolor, valorizou o ponto somado fora de casa na noite desta quinta-feira (5).

Com o resultado, o time comandado por Rogério Ceni chegou aos dez pontos e segue na liderança do Grupo D, mas perdeu os 100% de aproveitamento na competição.



– Partida difícil, era importante somar aqui. Agora temos uma partida em casa para podermos classificar. O empate foi importante para a gente, vamos trabalhar muito bem nos dias seguintes. Que a gente possa a voltar fazer bons jogos – disse o jogador, após o confronto.

O São Paulo conquistou o ponto graças às boas defesas do goleiro Jandrei, o melhor em campo pelo time brasileiro. Tanto defensiva quanto ofensivamente, o Tricolor deixou a desejar e, por entrar em campo com um time reserva, ainda contou com a falta de entrosamento dos atletas.

Agora, o São Paulo volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo é válido pela quinta rodada da competição nacional.

