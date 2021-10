Rigoni sente a coxa na primeira etapa e vira preocupação no São Paulo Argentino sentiu lesão aos 40 minutos do primeiro tempo e abatido, precisou ser substituído por Marquinhos. Atacante deve ser reavaliado na reapresentação

O São Paulo pode ter mais um problema no departamento médico com um jogador importante para a equipe. Rigoni sentiu a coxa esquerda ainda na primeira etapa contra o Cuiabá e precisou ser substituído por Marquinhos.

A expectativa é que o argentino seja reavaliado na reapresentação do time, nesta semana. Vale lembrar que em julho, Rigoni sentiu um edema na coxa direita e foi desfalque da equipe por três partidas, diante de Bahia e Fortaleza, pelo Brasileiro, além do Racing na ida das oitavas de final da Libertadores.

Caso Rigoni não jogue, Crespo deve substitui-lo por Marquinhos, opção imediata na posição do argentino. William, Igor Vinicius e Galeano são os outros jogadores no departamento médico do São Paulo.

O Tricolor volta a campo já na quinta-feira (14), diante do Ceará, às 19h, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

