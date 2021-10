Rigoni evolui em recuperação e faz parte de treino com o elenco do São Paulo Atacante argentino participou da primeira parte da atividade e, na sequência, fez um trabalho específico com os preparadores físicos

O atacante Rigoni evoluiu na sua recuperação de uma lesão na coxa. No treinamento desta quarta-feira, o jogador participou de parte do treino junto com o elenco do São Paulo, que se prepara para encarar o Internacional, no próximo domingo (31), às 18h15, no Morumbi.

Após realizar a a atividade com o grupo, Rigoni fez um trabalho específico com os preparadores físicos do Tricolor. Ele segue como dúvida para encarar o Colorado. A comissão técnica do São Paulo vê a situação com cuidado para não acelerar o processo e, consequentemente, uma nova lesão.

Rigoni vem sendo o principal jogador do Tricolor no ano, com 29 jogos e 11 gols marcados, sendo artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, com quatro gols marcados até aqui.

Ele se lesionou na partida contra o Cuiabá, no empate por 0 a 0. De lá para cá, ficou fora dos jogos contra Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino, curiosamente os únicos da equipe sob o comando de Rogério Ceni. O time é o 13º colocado, com 34 pontos.

