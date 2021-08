Rigoni admite má atuação em vitória do São Paulo: ‘Não joguei bem’ Atacante argentino falou sobre seu rendimento na vitória sobre o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Jogador saiu na segunda etapa

O São Paulo venceu o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do triunfo, o atacante Emiliano Rigoni, um dos principais jogadores da equipe na temporada, não ficou contente com a sua atuação.

Em postagem nas redes sociais, o jogador fez uma autocrítica e admitiu que não conseguiu priduzir o esperado em Recife. No entanto, o camisa 77 comemorou a importante vitória do Tricolor, que se afastou da zona de rebaixamento da competição nacional.

– Boa vitória e mais ainda em momentos difíceis onde não é possível jogar bem (sou autocrítico e não joguei bem hoje). É muito valioso levar o resultado para a frente, e hoje conseguimos. Três pontos superimportantes! Vamos, São Paulo. Para frente, sempre – escreveu Rigoni.

Buena victoria y más aún en momentos difíciles donde no se logra jugar bien (soy autocritico y no jugué bien hoy) es muy valioso sacar el resultado adelante y hoy lo hicimos. Tres puntos súper importantes! Vamos @SaoPauloFC para el frente siempre

❤️ — Emi Rigoni (@Emirigoniok) August 23, 2021

Jogando pela ponta direita, fazendo companhia para Pablo e Rojas, o argentino não conseguiu desempenhar o seu bom futebol, até se apresentando bem, mas pecando nas tomadas de decisões.

Vice-artilheiro do São Paulo na temporada, com sete gols, Rigoni é um dos jogadores mais efetivos da equipe. No entanto, seu último gol aconteceu no dia 4 de agosto, na vitória sobre o Vasco, pela Copa do Brasil.

