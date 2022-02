Rico Melquiades, vencedor de ‘A Fazenda 13’, diz estar sendo ameaçado de morte

Rico Melquiades, campeão de “A Fazenda 13”, usou sua rede social para fazer um tenso desabafo. Em uma série de Stories no Instagram, o humorista revelou estar recebendo ameaças de morte desde que venceu o reality show da Record TV.

“Deixa eu comentar um negócio com vocês que está acontecendo bem sério. Hoje, eu não tirei foto com algumas pessoas porque eu tava assustado… Depois que sai da Fazenda, eu comecei a receber algumas ameaças de morte. Porém, agora essas ameaças estão bem constantes, muito constantes. Hoje, eu fui num barzinho aqui em Maceió e estava sem segurança e me senti meio desconfortável. Eu vi umas pessoas lá que estavam desconfiadas e fiquei muito assustado. Pode ser coisa da minha cabeça? Pode, porque eu estou recebendo ameaças, mas como estava sem segurança, sai, ligeiramente, do local”, explicou Rico.

“Tinha umas pessoas de Manaus que queriam tirar foto, mas eu tava tão assustado que não queria parar na rua porque eu tava com medo. Falei: ‘Gente, não tenho como parar aqui’ e passei direto com o carro. Foi por causa disso. Vou começar a andar com seguranças agora. Gente, quero pedir desculpas as pessoas que pediram para tirar foto comigo nesse momento de desespero”, finalizou.

