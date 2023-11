Rico Melquiades rebate críticas após revelar gasto de R$ 19 mil em árvore de Natal: ‘O dinheiro é meu’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2023 - 14:34 Para compartilhar:

O influenciador Rico Melquiades continua dando o que falar nas redes sociais. Se antes o motivo eram as várias cirurgias plásticas que ele realizou recentemente, e das quais ainda se recupera, ele agora está movimentando a web por ter revelado que gastou R$ 19,2 mil em compras para a decoração de uma árvore de Natal.

Rico recebeu várias críticas devido ao alto custo dos itens adquiridos, cujo valor total é equivalente a 14 salários mínimos.

“Vi os comentários e o povo falando ‘muita gente passando fome e ele comprando árvore de Natal’. Primeiramente, o dinheiro é meu e eu compro o que eu quiser. Segundo, R$ 19 mil não vai matar a fome do Brasil. Terceiro, vocês vão cobrar isso dos políticos que vocês votaram”, disse ele através dos Stories do Instagram, na última quinta-feira, 9.

Apesar de ter se defendido diante dos comentários do público, ele revelou arrependimento e contou as razões.

“Eu estou arrependido, muito arrependido. Eu fui com o Bruno em uma loja comprar minha árvore de Natal. Chegando lá eu separei as coisas, e fui resolver outras coisas. E dei meu cartão pra ele. Se eu tivesse na loja, eu não ia deixar ele passar R$ 19 mil no meu cartão. Eu não tô doida”, explicou ele.

Rico acrescentou que considera injusto ser criticado e lembrou que influenciadoras compram itens de R$ 100 mil, e não repercutem como ele foi.

“Não vejo ninguém reclamando com elas. E é a minha primeira árvore de Natal, que eu tive condições de comprar”, disparou ele.

