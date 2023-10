Rico Melquiades mostra antes e depois de cirurgias no rosto: ‘Anos sendo chamada de feia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/10/2023 - 9:40 Para compartilhar:

O influenciador Rico Melquiades compartilhou o antes e depois das intervenções cirúrgicas que fez no rosto no seu perfil do Instagram no domingo, 29. De acordo com o famoso, a decisão foi por conta da quantidade de comentários negativos que recebia sobre sua aparência.

“Finalmente veio aí! Depois de passar anos sendo chamada de feia na internet, me rendi as cirurgias plásticas na face e mostro agora o resultado pra vocês”, escreveu.

Nos comentários, ele recebeu o apoio de amigos e fãs.

“Lindo, minha diva. Deus te abençoe e seja feliz sempre, mas lembre-se que a nossa maior beleza sempre estará dentro de nós. Te amo e fale comigo na rua quando me ver viu, agora que está mais bonita, não vai ignorar os amigos”, escreveu o influencer e apresentador Lucas Guimaraes.

“Está lindo”, comentou o influencer Carlinhos Maia.

“Já era lindo e ficou ainda mais! Te amo”, comentou o também influencer Alvaro.

