Rico Melquíades desabafa após cirurgia estética no rosto: ‘Não aguentava mais me chamarem de feio’

O influenciador Rico Melquíades, 31 anos, se submeteu a uma série de procedimentos estéticos para promover uma grande alteração na aparência. Nesta terça-feira, 17, ele usou as redes sociais para confessar que realizou as intervenções porque era constantemente chamado de feio, o que afetava a sua autoestima.

“Eu fiz esses procedimentos para seguir o padrão que a sociedade pede, infelizmente”, escreveu ele em um série de publicações no Instagram.

“Não aguentava mais vocês me chamarem de feio no direct, e isso mexe muito comigo”, confessou.

A médica que atendeu o influenciador explicou que o paciente se recupera bem da rinoplastia e Rico deve encarar um novo procedimento.

O famoso ainda publicou vários registros dos momentos após cirurgias. Em uma das imagens é possível verificar que o influenciador alterou o tecido da face, levantando as pálpebras.

“Está insatisfeito com o seu rosto? Faça como eu, transplante de cara”, disse ele.

“Deixa eu explicar para vocês o que foi feito no meu rosto. Fiz essa transformação não foi nem por causa de mim. As pessoas me julgam muito no direct falando: ‘Ah, que rosto feio. Vai fazer um transplante de rosto. Você namora um rapaz bonito e sua cara é feia’. É tanta coisa que recebo, tento ser forte, mas não tem ser humano que consiga ser forte. Então tomei essa iniciativa porque não aguentava mais ser chamado de feio”, desabafou ele.

