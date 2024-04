Rico Melquiades apresenta antes e depois da lipoaspiração: ‘Minha Lipo Ultra HD’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/04/2024 - 21:12 Para compartilhar:

Rico Melquiades, 30 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram o resultado de mais um procedimento estético ao qual se submeteu. Nesta segunda-feira, 1ª, ele usou os Stories para publicar o antes e depois de sua lipoaspiração.

Em uma primeira publicação, o influenciador contou que se submeteu a uma Lipo Ultra HD há oito dias e anunciou que iria mostrar o resultado após passado esse tempo. Rico tirou a gordura da barriga e injetou no peitoral.

“Vou mostrar a vocês o resultado da minha Lipo Ultra HD depois de 8 dias”, avisou ele em texto nos Stories.

Nas imagens seguintes, ele aparece sem camisa mostrando o novo corpo, que agora está mais sequinho.

“Tirei a gordura da barriga e injetei no peitoral”, escreveu ele em uma outra imagem.

Em fevereiro último, o vencedor de “A Fazenda 13” (Record TV) anunciou o fim do relacionamento com o também influenciador Matheus Freire. Ele publicou um comunicado no Instagram para esclarecer aos fãs que o romance já havia acabado há algum tempo e que os dois permanecem amigos.

“Assim como muitos ciclos se iniciam e se encerram em nossas vidas, um ciclo importante na minha chegou ao fim: não estou mais em um relacionamento”, disse Rico no Stories do Instagram. “Agradeço a cada palavra de carinho e conforto de cada um”, escreveu Rico.

