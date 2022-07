Ricky Martin se pronuncia após acusação de abuso e incesto por sobrinho

O advogado do cantor Ricky Martin, de 50 anos de idade, se pronunciou recentemente a respeito da acusação de abuso e incesto pelo sobrinho do artista, que tem 21 anos. O cantor já havia falado sobre o caso no início de julho, pelo seu Twitter, em um comunicado que dizia que as acusações eram falsas e que responderia judicialmente sobre o caso. Com informações de Quem.

“Ricky Martin não está, nunca esteve e nunca estará, envolvido em qualquer tipo de relacionamento romântico ou sexual com o sobrinho dele. Essa ideia não é apenas mentira, é asquerosa”, afirmou o advogado do cantor ao site Vulture. Segundo o advogado, o sobrinho do artista sofre com problemas de saúde mental.

Um julgamento está previsto para acontecer em 21 de julho e, se condenado, o cantor pode ter uma pena de 50 anos de prisão. O cantor teria tido um suposto relacionamento amoroso com o sobrinho por 7 meses e, após o término, o ex-Menudo não teria aceitado o fim da relação e passado a perseguir o sobrinho.