Ricky Martin e Jwan Yosef anunciam divórcio após seis anos de casamento

Ricky Martin e Jwan Yosef anunciaram o fim do casamento após 6 anos de união. “Decidimos terminar nosso casamento com amor, respeito e dignidade para nossos filhos e honrando o que vivemos como casal durante todos esses anos maravilhosos”, disse o casal à revista People.

O cantor porto-riquenho é pai de quatro filhos, sendo duas da união com Yosef, Lucia, nascida em 2018, e Renn, nascido em 2019, além dos gêmeos Matteo e Valentino, nascidos em 2008.

No Instagram, Ricky Martin publicou um comunicado escrito com o artista plástico. “Decidimos terminar nosso casamento com amor, respeito e dignidade para nossos filhos e honrando o que vivemos como casal durante todos esses anos maravilhosos”, declararam.

“Nosso maior desejo agora é continuar tendo uma dinâmica familiar saudável e uma relação centrada na paz e na amizade para dar continuidade à criação conjunta de nossos filhos, preservando o respeito e o amor que temos um pelo outro.”

“Como sempre agradecemos todo o amor e apoio que temos recebido durante nosso casamento. Estamos em total tranquilidade e paz para dar início a este novo capítulo de nossas vidas”, concluíram.

