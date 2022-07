Ricky Martin é acusado de incesto e agressão, diz jornal

Ricky Martin está sendo acusado de incesto e agressão contra o sobrinho de 21 anos. A notícia foi veiculada nesta sexta-feira (15) pelo jornal espanhol Marca.

Segundo a publicação, o cantor porto-riquenho é suspeito de praticar violência física e psicológica contra o familiar, com quem teria tido um relacionamento durante 7 meses, que teria há pouco tempo. O jornal afirma, ainda, que Martin, se condenado, pode pegar 50 anos de prisão, de acordo com as leis de Porto Rico. O julgamento começará em 21 de julho.

Essa não é a primeira denúncia que pesa sobre o artista. No início do mês, Ricky foi acusado de praticar violência doméstica por uma mulher que não quis ser identificada.