Rick Rastro entra para Top 50 Viral do Spotify com versão eletrofunk de ‘Cumade e Cumpade’

O DJ e produtor musical Rick Rastro entrou ontem para o TOP 50 Viral do Spotify Brasil com a versão EletroFunk do clássico “Cumade e Cumpade”.

A releitura vem fazendo sucesso entre os jovens e famosos, são mais de 75 mil vídeos usando o single e dentre eles grandes nomes como Virginia, Jacques Vanier, Chitãozinho, Eliezer (BBB), Ary Fontoura, Pequena Lo, Fidelis Falante, Bella Falconi, entre outros.

A música “Cumade e Cumpade” é um sucesso dos anos 90, na voz de Leandro e Leonardo. Rick Rastro vê essa releitura não só como uma homenagem a Leonardo, mas também uma forma de mostrar aos jovens de hoje um hit atemporal, agora na batida de EletroFunk que está se tornando uma nova vertente consolidada na música Brasileira.

“Sou do interior e sempre fui ligado a música sertaneja mesmo sendo apaixonado pelo EletroFunk, fazer essas misturas é algo que multiplica alcances, é juntar pessoas e estilos. Estou muito feliz com toda a repercussão que esse single está tendo e ver que logo vamos bater 1 milhão de plays me deixa com uma sensação de gratidão imensa por todos que estão curtindo e a Deus”, diz Rick Rastro.

Ainda para esse ano Rick segue cumprindo sua agenda de shows e inicia divulgação de “Cumade e Cumpade – Eletrofunk Remix” em rádios e programas de TV, vamos ficar de olho nas redes do DJ para não perder nenhuma novidade.

