Rick & Nogueira 360°: duo registra audiovisual em SP com participações especiais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 11:13 Para compartilhar:

Na próxima segunda, 27, Rick & Nogueira prometem agitar São Paulo, mais especificamente Santo Amaro, com o registro de seu novo audiovisual. “Rick & Nogueira 360°”, o quinto DVD da dupla, será ainda mais brilhante com o talento de Fernando Zor (do duo com Sorocaba), Bruno Rosa, Traia Véia e Júlia & Rafaela, com quem os amigos vão dividir os vocais.

Neste projeto a dupla apresenta ao todo 12 canções. Entre elas, sete inéditas e autorais, enquanto as demais mesclam diversos sucessos do sertanejo em medleys que vão dominar as plataformas, assim como os lançamentos anteriores de Rick & Nogueira neste mesmo formato.

Com canções para todos os momentos, o audiovisual foi 100% planejado por Rick & Nogueira: “Para este DVD, a gente contou com a ajuda de muita gente que entende de música, de produção, de composição, mas estivemos envolvidos em cada detalhe, porque é um grande sonho que está se tornando realidade”, comenta Rick, e Nogueira completa: “A última vez que gravamos um DVD foi em 2021, então podemos afirmar que muita coisa mudou. Estamos extremamente felizes com esse novo projeto e de contar com essas participações incríveis. Tenho certeza que vai ser memorável”.

Intimista, a gravação vai contar com a presença de amigos, influenciadores e convidados da imprensa nacional. Todos serão testemunhas de mais um magnífico audiovisual apresentado pelos #lokos, que se destacam como grandes influências de seu nicho, sobretudo em Minas Gerais.

Com a atuação da Eleven One’s Produtora de Vídeo, sob responsabilidade de Fábio Gallo e tendo na produção musical o renomado Ray Ferrari, o start de “Rick & Nogueira 360°” deve acontecer ainda em julho, e promete arrebatar os corações dos ouvintes.