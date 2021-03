Richarlyson questiona paralisação e critica fala de Lisca: ‘Hipocrisia encapuzada de heroísmo’ Volante citou que o treinador do América comemorou a classificação às semifinais da Copa do Brasil nos braços dos torcedores

Nem todo mundo gostou da declaração do Lisca, técnico do América-MG, sobre o momento grave da pandemia da Covid-19 no Brasil. O volante Richarlyson, questionou o pedido de Lisca para as autoridades paralisarem o futebol e chamou o treinador de hipócrita em um longo texto postado em sua rede social, intitulado de “Até quando isso?”.



– Lisca quer que pare o futebol? Ok! Tudo bem… eu até concordaria com isso, se não fosse o Lisca falando. Hahaha. Lisca no dia 19 de novembro de 2020 comemorou sua vitória diante do Internacional pela Copa do Brasil que ele tanto está abominando hoje nos braços da galera – postou Richalyson em um story no seu Instagram, ainda sugerindo que as pessoas busquem imagens do momento no Google.

– Ah, mas o Lisca quer que pare, chegou a hora de parar, né? Claro Lisca! Você acabou de renovar seu contrato com o América Mineiro merecidamente, pois realmente é um treinador competente. Na entrevista ele disse “chegou a hora de ganhar os 6 digitos, né?”. Pois bem, Lisca renovou seu contrato e hoje tem um salário que passa da casa dos 100 mil reais. Lisca, você está certo! Com 100 mil na conta todo mês, eu não queria ficar em casa só agora, queira pro (sic) resto da vida – continuou.

No fim, o volante afirma que a paralisação só é válida se o intuito for realmente salvar as vidas das pessoas.

– Querem que pare tudo inclusive o futebol? Ok! Se tiver de parar para salvar vidas, que pare! Mas que isso seja baseado na intenção de salvar vidas, e não em entrevistas que demonstram uma hipocrisia absurda. Cansamos da pandemia, as mortes já superam o que podemos chamar de tragédias diárias. Mas também não dá mais para aguentar tanta hipocrisia encapuzada de heroísmo – concluiu.

A primeira fase da Copa do Brasil, um dos motivos de preocupação para Lisca, será realizada nas próximas duas semanas. Essa fase conta com 80 clubes, que terão que fazer longas viagens.

Texto postado por Richarlyson (Foto: Reprodução/Instagram)

